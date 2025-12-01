Jornada de Testeos Gratuitos en Plaza Belgrano: Lucha contra el VIH y la Sífilis

- Advertisement -

En el marco del Día Mundial del SIDA, el Hospital Julio de Vedia organizó una jornada de concientización y prevención en Plaza Belgrano, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de realizarse testeos rápidos y gratuitos para detectar VIH, sífilis y gonorrea. La actividad, que se lleva a cabo este 1 de diciembre y continuará durante toda la semana con el lema ‘los vínculos cambian, los cuidados no’, tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno de estas infecciones.

La jornada fue coordinada por el Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) del hospital, con la participación de Brian Cáceres (referente del SAPS), la Dra. Marcela Lossa (infectóloga del Hospital Julio de Vedia) y Agustina Amerio (Licenciada en Obstetricia). Se instaló un gazebo en Plaza Belgrano donde se realizaron los testeos rápidos en un ambiente de total confidencialidad. Las pruebas, que requieren una sola gota de sangre obtenida a través de un pinchazo en el dedo, ofrecen resultados en tan solo 15-20 minutos. Los resultados se entregan de forma privada y confidencial en una ambulancia ubicada en el mismo espacio, garantizando la privacidad de los vecinos que se acercaron para realizarse las pruebas.

Prevención y Tratamiento: Un Derecho para Todos

Durante la jornada, la Dra. Marcela Lossa destacó la importancia de estos testeos, tanto para la prevención como para el tratamiento de personas que viven con VIH. “Hoy en día, una persona que vive con VIH y sigue el tratamiento adecuado puede llegar a ser indetectable, lo que significa que no puede transmitir el virus por vía sexual”, explicó Lossa, haciendo hincapié en que, si bien el tratamiento es clave, el uso del preservativo sigue siendo esencial para prevenir otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis.

En relación con la sífilis, la Dra. Lossa señaló un preocupante aumento en los casos de esta enfermedad, especialmente en la población joven. “La sífilis ha vuelto a ser una preocupación de salud pública, y es crucial que las personas se realicen los testeos para poder iniciar el tratamiento oportuno”, comentó.

Testeo Rápido y Accesible para Todos

El testeo no requiere orden médica, lo que permite que cualquier persona pueda acercarse de manera espontánea. Además, se entregan preservativos y folletería informativa como parte de una campaña integral de prevención. La Dra. Lossa instó a la comunidad a no tener miedo a hacerse las pruebas: “Es mejor saber y optar por un tratamiento que te permita llevar una vida saludable. La detección temprana es una de las mejores herramientas de prevención”.

Pruebas Disponibles Durante Toda la Semana

La campaña no solo se limita al evento de Plaza Belgrano. Los testeos continuarán de manera gratuita y confidencial durante toda la semana, con horarios extendidos en el hospital y en el Centro Integrador Comunitario (CIC). Los vecinos podrán acceder a las pruebas sin necesidad de turno previo, los miércoles en el hospital de 11 a 13 horas, y los martes en el Centro de Integrador Comunitarios de French y Mariano Moreno de 8 a 14 horas.

La Importancia del Diagnóstico y el Tratamiento Continuo

Los especialistas recuerdan que, además de prevenir la transmisión del VIH, el tratamiento adecuado permite que las personas que viven con el virus puedan llevar una vida plena, disfrutar de relaciones sexuales sin riesgo de transmisión y, en algunos casos, concebir hijos sin que el virus se transmita a la pareja o al bebé.

A través de estas jornadas de concientización, el Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) del Hospital Julio de Vedia busca reforzar el mensaje de que la prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para combatir el VIH, la sífilis y otras ITS, promoviendo una salud pública más inclusiva y accesible para todos.