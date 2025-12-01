Iniciativa educativa impulsa nuevas prácticas de prevención para ciclistas

- Advertisement -

El proyecto educativo NETWORKVIAL – ¡Más cultura vial para todos!, liderado por Raúl Alberto Peniche Mendoza, compartió recientemente nuevo material dedicado a mejorar la seguridad de los ciclistas en la vía pública. Desde su presentación en el Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial en 2008, NETWORKVIAL ha trabajado de manera constante en la promoción de la prevención, el autocuidado y los valores necesarios para reducir los siniestros viales en la región. Lo ha impulsado en Mexico.

En su más reciente comunicación, Peniche destaca la importancia de planificar las rutas y adoptar conductas responsables, prudentes y corteses durante la circulación en bicicleta. Subraya que el objetivo es claro: evitar que los ciclistas se conviertan en víctimas de la violencia vial, una problemática creciente en muchas ciudades del continente.

Como parte de este esfuerzo, NETWORKVIAL presentó las “13 Reglas Básicas de Seguridad Vial para Ciclistas”, una guía práctica que orienta a usuarios de bicicleta sobre cómo identificar riesgos, prevenir incidentes y transitar con mayor seguridad.

Las 13 Reglas Básicas de Seguridad Vial para Ciclistas

Prepárate: utiliza casco, ropa y calzado adecuados. Revisa: asegúrate de que tu bicicleta esté en condiciones óptimas: llantas, frenos, cadena, aire y desgaste. Verifica: ajusta el sillín a tu estatura y comprueba la rodada adecuada. Hazte notar: usa chaleco reflejante, luces LED, banderola y evita los puntos ciegos. Señaliza siempre tus maniobras. Evita salir de noche; si lo haces, usa reflectantes y luces delanteras blancas y traseras rojas. Si consumes alcohol o drogas, no utilices la bicicleta. En grupo, evita formar pelotones; circula en caravana por la extrema derecha. Respeta al peatón; si transitas por zonas peatonales, baja de la bicicleta. Evita autopistas, vías rápidas o circular en medio de la calle o carretera. No superes los 30 km/h; a mayor velocidad, mayor gravedad de lesiones. Precaución con los portazos: usa timbre o bocina para hacerte notar en zonas comerciales o escolares. Cuida tu salud: no te expongas si estás indispuesto o con problemas médicos. Atención al calor: hidrátate adecuadamente para prevenir golpes de calor, especialmente en días soleados o competencias.

Peniche Mendoza reafirmó su compromiso con la difusión de una mayor cultura vial y la educación continua como herramientas clave para disminuir los siniestros que afectan a ciclistas, peatones y conductores.

“La meta es clara: más cultura vial para todos”, concluye el líder del proyecto.

