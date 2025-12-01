Festival de Compras: Encendido del Árbol y música en vivo camino a la Navidad

- Advertisement -

Este lunes 8 de diciembre se celebrará una nueva edición del Festival de Compras, un evento anual que crece cada año y que en esta ocasión alcanzará un récord de participación. Desde las 17 hasta las 22 horas, la Avda. San Martín, entre Libertad e Yrigoyen, se transformará en un vibrante centro comercial a cielo abierto, donde los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de productos, desde artículos navideños hasta moda, accesorios, artesanías y más, de la mano de 130 comercios, emprendedores, instituciones y vendedores locales.

Este evento se ha convertido en uno de los más esperados de la temporada, no solo por las oportunidades de compra, sino también por el clima festivo que acompaña la jornada. La gran atracción de la noche será el tradicional encendido del árbol navideño, que se montará nuevamente en la Plaza Belgrano. A medida que caiga la tarde, los asistentes podrán ser testigos de este emotivo momento en el que se iluminará el gigantesco árbol, marcando el inicio oficial de las fiestas de fin de año en la ciudad.

Para darle un toque especial a la celebración, el acto de encendido estará acompañado por un espectáculo musical único. A partir de las 19:30 horas, más de 60 músicos subirán al escenario para deleitar al público con villancicos y canciones navideñas. En esta ocasión, se presentará la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco” junto a agrupaciones invitadas de las ciudades de 25 de Mayo y Chivilcoy, quienes interpretarán un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

El show musical será uno de los puntos más destacados de la jornada y promete ser un momento emotivo para grandes y chicos. La combinación de la música en vivo y el encendido de luces creará un ambiente festivo, familiar y lleno de magia, ideal para compartir en esta época del año.

Además de las actividades culturales, el Festival de Compras contará con una variada oferta gastronómica, gracias a la presencia de foodtrucks que ofrecerán una amplia gama de opciones para satisfacer todos los gustos. Los asistentes podrán disfrutar de deliciosas opciones para picar mientras recorren el paseo comercial ampliado, que contará con una mayor cantidad de puestos y stands para que nadie se quede sin encontrar lo que busca.

El Festival de Compras, que ya se ha consolidado como un clásico en el calendario de eventos locales, promete ser una excelente oportunidad para adquirir regalos y productos a precios especiales, disfrutar de una noche de entretenimiento para toda la familia y dar la bienvenida a las festividades de fin de año con alegría y espíritu navideño.

Datos importantes:

Fecha : Lunes 8 de diciembre

Horario : 17:00 a 22:00 horas

Ubicación : Avda. San Martín, entre Libertad e Yrigoyen

Actividades: Festival de compras, encendido del árbol navideño, música en vivo, foodtrucks, paseo comercial

El Festival de Compras se está convirtiendo en una cita obligada para los vecinos y turistas que buscan disfrutar de la magia de la Navidad y de las ofertas del comercio local.