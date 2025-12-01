Encuentro Regional en el Comité de la UCR: un diálogo para fortalecer el futuro del Radicalismo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 29 de noviembre, el Comité de la UCR del Distrito fue sede de un importante encuentro donde se congregaron los presidentes de los distritos que componen la Cuarta Sección Electoral. El objetivo principal fue iniciar un diálogo de cara al futuro del Radicalismo, buscando fortalecer los lazos dentro del partido y establecer una agenda común para los próximos desafíos políticos.

Durante la reunión, se debatió en un clima de respeto y colaboración, lo que permitió llegar a un consenso importante: la Cuarta Sección trabajará de manera conjunta para recuperar y consolidar la identidad partidaria que el Radicalismo supo tener en su mejor momento.

Uno de los puntos destacados fue el análisis del proceso previo y la toma de decisiones respecto a las elecciones celebradas en los meses de septiembre y octubre. Este análisis permitió reflexionar sobre las decisiones tomadas, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas.

Además, se abordaron diversas políticas públicas a nivel provincial, con la intención de seguir contribuyendo al desarrollo de la región y la provincia, mediante propuestas concretas y viables.

Finalmente, los presentes agradecieron a todos los distritos que siguen apostando al trabajo conjunto y al respeto por la institucionalidad, convencidos de que este es el camino para lograr una UCR unida y fortalecida en todos los niveles.

Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa para el Radicalismo, con una mirada puesta en la renovación de ideas y el fortalecimiento de la identidad partidaria, siempre bajo los principios de diálogo y respeto mutuo.