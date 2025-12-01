Día Panamericano de la Farmacia: un homenaje a los profesionales que cuidan la salud de las Américas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este lunes 1 de diciembre se conmemora el Día Panamericano de la Farmacia, una efeméride que rinde homenaje a los profesionales farmacéuticos de América Latina, resaltando su aporte imprescindible en los sistemas de salud. La fecha también busca reconocer el trabajo de los laboratorios y su papel clave en el desarrollo científico, la promoción del bienestar y la prevención de enfermedades.

A nivel global, esta celebración se complementa con el Día Mundial del Farmacéutico, que tiene lugar cada 25 de septiembre. Ambos hitos recuerdan la importancia estratégica de la profesión en la atención sanitaria y en la cadena de suministro de medicamentos.

Un origen con sello continental

El origen de esta conmemoración se remonta a 1948, durante el Primer Congreso Panamericano de Farmacia, realizado en La Habana, Cuba. En aquel encuentro se firmó una resolución estableciendo formalmente el 1 de diciembre como el Día Panamericano de la Farmacia, en reconocimiento al espíritu de cooperación científica entre los países de las Américas y al rol esencial de los farmacéuticos en la salud pública.

La Copa de Higía: símbolo universal de la profesión

Entre los emblemas más representativos de la farmacia mundial destaca la Copa de Higía, icono que muestra a una serpiente enroscada sobre un cáliz. Este símbolo, utilizado desde 1796 por la Sociedad Parisina de Farmacia, hace referencia a Higía, la diosa griega de la sanidad y la higiene, y combina elementos mitológicos vinculados a la medicina y la protección de la salud.

Hoy en día, organizaciones farmacéuticas de todo el mundo —como la Asociación Americana de Farmacéuticos, la Federación Internacional Farmacéutica y diversas sociedades profesionales de Canadá, Australia y Pakistán— emplean este símbolo como representación oficial de la disciplina.

Actividades y celebraciones

Cada año, la fecha es ocasión para llevar a cabo actos protocolares, reconocimientos, foros y Jornadas Panamericanas de Farmacia, espacios en los que profesionales de la región exponen avances científicos, comparten resultados de investigaciones y debaten sobre desafíos del sector.

Estas actividades refuerzan la importancia del trabajo farmacéutico en la detección temprana de enfermedades, el uso racional de medicamentos y la educación sanitaria de las comunidades.

La Copa de Higía: el símbolo universal de la profesión farmacéutica

La Copa de Higía, uno de los emblemas más reconocidos mundialmente en el ámbito de la farmacia, continúa siendo un referente histórico y cultural de la profesión farmacéutica. Este símbolo, compuesto por una serpiente enroscada sobre una copa o cáliz, tiene sus raíces en la mitología griega y representa el vínculo entre el conocimiento, la salud y la práctica medicinal.

Higía, hija del dios Asclepio y deidad de la sanidad y la limpieza, fue asociada desde la antigüedad con el cuidado y la prevención de enfermedades. La serpiente, animal recurrente en la simbología médica, alude a la renovación y la curación, pues en la mitología representaba la capacidad de renacer a través del cambio de piel. Por su parte, el cáliz es interpretado como un símbolo femenino y contenedor de vida, en clara referencia a la antigua práctica de la farmacéutica y a las curanderas que utilizaban remedios basados en hierbas.

El uso moderno de la Copa de Higía como símbolo profesional se remonta al año 1796, cuando apareció por primera vez en una medalla acuñada por la Sociedad Parisina de Farmacia. Desde entonces, su adopción se ha extendido progresivamente a numerosas organizaciones farmacéuticas en todo el mundo.

Entre las instituciones que la utilizan se encuentran la Asociación Americana de Farmacéuticos, la Asociación Canadiense de Farmacéuticos, la Sociedad Farmacéutica de Australia, la Sociedad Farmacéutica de Pakistán y la Federación Internacional Farmacéutica, lo que consolida a la Copa de Higía como un emblema global de la profesión.

Hoy, este símbolo continúa evocando el compromiso ancestral de la farmacia con la salud, la ciencia y el bienestar de las comunidades.