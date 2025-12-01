Comienza la Temporada de Pileta en el Club Atlético: un verano refrescante y saludable

- Advertisement -

Este viernes 5 de diciembre arranca oficialmente la temporada de pileta en el Club Atlético, con el objetivo de ofrecer a la comunidad un espacio ideal para disfrutar de las altas temperaturas del verano. Como cada año, las piletas del Estadio R.N.Poratti abren sus puertas, pero esta vez, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa temperaturas especialmente altas, otorga a estas instalaciones una relevancia aún mayor para la salud y el bienestar de los asistentes.

La temporada, que se extenderá hasta finales de marzo, contará con una variada oferta de actividades, entre ellas las tradicionales Colonias de Vacaciones, las Escuelas de Natación y las Competencias. Además, el club implementará un régimen de horarios para adaptarse a todos los públicos, desde los bañistas recreativos hasta los nadadores de alto rendimiento.

Horarios y Actividades

Pileta para bañistas : De lunes a domingo, de 14:30 a 20:00 hs.

Pileta para nadadores : De lunes a viernes, de 13:00 a 14:30 hs.

Colonias de Vacaciones : De lunes a viernes, de 10:00 a 12:30 hs y de 16:00 a 20:00 hs.

Entrenamientos del equipo de Competición: De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 hs.

Equipo de Trabajo

El personal a cargo está compuesto por un equipo altamente capacitado para asegurar el buen desarrollo de las actividades. El Coordinador General, Andrés Pastori, estará a cargo de la supervisión de las Escuelas de Natación y las Colonias de Vacaciones, junto a un grupo de profesionales que incluyen a Julia Setién, Laura Lapenta, Chelo Basile, Fermín Raineri, y otros colaboradores como Flor Albo y Agustina Roca. En cuanto a la natación de competencia, Clara Bianchi será la encargada de dirigir el equipo.

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, Manuel Sanz se encargará de las tareas de guardavidas, mientras que el personal de portería estará a cargo de Gilda Catalán y Francisco Scarnato.

Valores de la Temporada de Pileta

Menores Socios : $80.000

Menores No Socios : $120.000

Mayores Socios : $120.000

Mayores No Socios: $190.000

Asimismo, se ofrecerán pases diarios, aunque los valores aún están pendientes de confirmación.

Con esta nueva temporada, el Club Atlético no solo busca ofrecer un espacio recreativo, sino también contribuir al bienestar de la comunidad en un verano que se anticipa muy caluroso. Sin dudas, una oportunidad para refrescarse, entrenar y disfrutar de actividades al aire libre en un entorno seguro y profesional.