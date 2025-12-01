Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio lanzan la segunda etapa de su rifa, con un innovador módulo habitacional como premio

- Advertisement -

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio sigue trabajando arduamente para fortalecer su institución y, en este contexto, lanzaron la segunda etapa de su rifa anual. En una conferencia de prensa realizada desde la 20 de este lunes 1, el presidente de la entidad, Martín del Castillo, destacó la importancia de esta iniciativa para seguir manteniendo los recursos necesarios que permitan a los bomberos continuar con su labor.

“Esta rifa es fundamental para nosotros, y por suerte ya hemos vendido más de la mitad de los números. El primer premio es un módulo habitacional de alta gama, donado generosamente por Javier Tabitta”, comentó Del Castillo.

Este módulo habitacional es una donación de la empresa de Tabitta, dedicada a la fabricación de módulos de calidad premium, especialmente diseñados para ofrecer una solución rápida y moderna a quienes necesitan ampliar su espacio habitacional. El modelo, denominado “Avatar”, es completamente personalizable, permitiendo a las familias ir sumando nuevos módulos a medida que crecen.

Javier Tabitta, el emprendedor detrás del proyecto, explicó que la iniciativa comenzó como un proyecto familiar dentro de su empresa, enfocada en la producción de soluciones habitacionales sustentables. “Lo que buscamos es ofrecer una alternativa ecológica y eficiente, utilizando materiales de última tecnología que aseguran un bajo consumo energético y una alta comodidad”, afirmó Tabitta.

El encuentro de presentación del módulo y la rifa se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre, a las 18:30 horas, en la empresa Cipres, ubicada en Mitre y Ruta 65, en La Rotonda. Durante el evento, los asistentes podrán ver de cerca el módulo “Avatar” y conocer más sobre las opciones de personalización. Además, se podrá adquirir un número para la rifa, que se sorteará en diciembre de 2026.

“La colaboración de la comunidad de Nueve de Julio es clave para poder seguir adelante con nuestro trabajo. Agradecemos enormemente a Javier Tabitta y a su familia, así como a todos los que nos acompañan en este proyecto”, expresó Del Castillo.

La rifa ofrece la posibilidad de adquirir números en cuotas mensuales de 10.000 pesos, con un total de 2.500 números disponibles. En la actualidad, ya se han vendido más de 1.200, por lo que el objetivo es vender los restantes antes del sorteo.

Una comunidad unida por una causa noble

Javier Tabitta, en tanto, resaltó la importancia de contribuir con la comunidad local. “Nuestra empresa no solo se enfoca en ofrecer productos de calidad, sino también en generar un impacto positivo. La protección de los bomberos voluntarios, que brindan seguridad a toda la región, es una causa que debemos apoyar”, concluyó.

Los bomberos voluntarios de Nueve de Julio siguen avanzando con la campaña, y se espera que el evento del domingo sea un éxito, tanto en la participación como en la venta de números de rifa. El apoyo de la comunidad local es vital para poder seguir contando con los recursos necesarios para que los bomberos puedan seguir cumpliendo con su indispensable labor.

Sobre la rifa: Los números se pueden adquirir a través de cualquier bombero voluntario, quienes están realizando la venta de los números en cuotas de 10.000 pesos.