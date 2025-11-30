La lluvia acumulada llega a 27.7 mm y continuará el clima inestable

Nueve de Julio ha registrado un total acumulado de 27.7 mm hasta las 9 de la mañana de este domingo desde que comenzó a llover, según los datos proporcionados por la Estación Local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este volumen de precipitación ha generado un panorama de humedad elevada y condiciones de cielo cubierto en gran parte de la ciudad y la región, mientras los habitantes experimentan un clima fresco y lluvioso.

El informe del SMN advierte que este fenómeno climático continuará a lo largo de la jornada. La inestabilidad atmosférica se mantendrá y las probabilidades de más precipitaciones son altas. El pronóstico indica que, si bien las lluvias no serán continuas, podrían presentarse chaparrones en distintos momentos del día, por lo que se recomienda a la población estar preparada para posibles lluvias repentinas.

Las autoridades locales están en alerta por posibles inconvenientes en el tráfico y en las áreas rurales, donde las lluvias pueden generar acumulación de agua y, en algunos casos, pueden llegar a afectar la visibilidad y las condiciones de las rutas. Asimismo, los campos de la zona, especialmente en las áreas agrícolas, seguirán recibiendo un aporte significativo de agua, lo que podría ser beneficioso para los cultivos, pero también existe el riesgo de que las precipitaciones generen anegamientos puntuales en suelos saturados.

Se espera que el tiempo se estabilice a partir de la mañana de este lunes.