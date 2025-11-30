La lluvia acumulada alcanza los 48.8 mm

- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio registró este fin de semana hasta la hora 21, 48.8 mm acumulados, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advirtió que el clima continuará inestable durante las próximas horas y no se descartan nuevas precipitaciones en la madrugada y la mañana de este lunes, en el inicio del último mes del año.

Pronóstico para hoy lunes: