domingo, noviembre 30, 2025
15 C
Nueve de Julio
Clima

La lluvia acumulada alcanza los 48.8 mm

Es el registro de la hora 21 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

La ciudad de Nueve de Julio registró este fin de semana hasta la hora 21, 48.8 mm acumulados, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advirtió que el clima continuará inestable durante las próximas horas y no se descartan nuevas precipitaciones en la madrugada y la mañana de este lunes, en el inicio del último mes del año.

Pronóstico para hoy lunes:

  • Madrugada: lluvias dispersas.

  • Mañana: inestabilidad, posibles chaparrones.

  • Tarde y noche: leve mejoría, con cielo parcialmente soleado.

