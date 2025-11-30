La Libertad Avanza realizó un seminario en Mar del Plata y reunió a su dirigencia bonaerense para trazar la agenda legislativa 2026

- Advertisement -

Este domingo, La Libertad Avanza llevó adelante en Mar del Plata el Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires, un congreso clave para definir los objetivos parlamentarios del espacio de cara al 2026. El distrito de Nueve de Julio estuvo representado por Luis Moos, Sol Ormaechea, Pablo Giacomino y Vanesa Paladino, quienes participaron de las distintas mesas de trabajo y formación.

El encuentro fue convocado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta del partido, y coordinado por el diputado electo Sebastián Pareja. También asistieron legisladores nacionales, provinciales, concejales y consejeros escolares de toda la provincia.

“La intención de este encuentro fue reunir a todos los representantes que son parte del proceso legislativo de La Libertad Avanza en la Provincia para definir los rumbos de las agendas y apoyar el proyecto nacional de Javier Milei”, señalaron desde la organización.

La secretaria general de la Presidencia encabezó el acto acompañada por Martín Menem y Sebastián Pareja, en una jornada que se extendió por casi siete horas e incluyó exposiciones, paneles temáticos y espacios de debate.

Unificar criterios legislativos para 2026

El objetivo central del seminario fue alinear las prioridades políticas y legislativas para que la agenda libertaria avance de manera coordinada en los distintos niveles: Congreso Nacional, Legislatura bonaerense y Concejos Deliberantes.

En la Provincia de Buenos Aires, los ejes más relevantes continúan siendo las discusiones presupuestarias, la organización política y de acuerdos, y la implementación de la Boleta Única Papel, que aún no fue utilizada en territorio bonaerense.

Entre los paneles desarrollados se destacaron:

Técnica Legislativa , moderado por el senador provincial Charlie Curestis.

Educación y Gestión de Consejos Escolares , a cargo de la diputada nacional electa Miriam Niveyro.

Regionalización y Organización Administrativa y Territorial , bajo la conducción del senador electo Diego Valenzuela.

Reforma Electoral y modernización del sistema de votación, además de mesas sobre Comunicación Parlamentaria, Presupuesto Público y Construcción de Acuerdos.

El mensaje de Karina Milei

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Karina Milei, quien instó a los dirigentes a continuar “trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”. Agradeció además el trabajo territorial realizado durante los últimos meses y el crecimiento del espacio en la provincia.

Recordó también el vínculo personal y político con Mar del Plata, ciudad donde junto al presidente Javier Milei realizaron el sorteo del primer sueldo como diputado: “De repente se llenó y fue muy emocionante”, relató. Para la titular de LLA, aquel episodio marcó un antes y un después: “Le dije a Javier: ‘Preparate porque mañana arrancamos con la campaña para que seas Presidente’”.

El seminario concluyó con el compromiso de avanzar en una agenda legislativa común para 2026, en sintonía con los lineamientos nacionales y las realidades municipales.