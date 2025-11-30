domingo, noviembre 30, 2025
15 C
Nueve de Julio
domingo, noviembre 30, 2025
15 C
Nueve de Julio
Clima

Cayeron 30,5 mm de lluvia y las precipitaciones continúan

Es el registro acumulado de la hora 15 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad climática y abundante humedad. Según el informe emitido por la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 15 horas de este domingo se registraron 30,5 milímetros de lluvia, en un evento que aún no terminó y mantiene en alerta a los servicios de emergencia y a la población.

Las precipitaciones comenzaron en horas de la mañana y, desde entonces, se mantuvieron de forma intermitente, con momentos de mayor intensidad. El SMN anticipó que las lluvias continuarán hasta el mediodía del lunes, con variaciones en su intensidad y la posibilidad de chaparrones aislados a lo largo de la región.

Si bien hasta ahora no se reportaron inconvenientes significativos, las autoridades locales recomiendan circular con precaución debido a la acumulación de agua en algunas calles y la reducción de la visibilidad durante los pasajes de lluvia más intensa.

El sistema de monitoreo meteorológico seguirá actualizando los valores de precipitación y la evolución del fenómeno en las próximas horas, mientras se espera que las condiciones comiencen a mejorar recién en la tarde del lunes.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6056

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR