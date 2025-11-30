Cayeron 30,5 mm de lluvia y las precipitaciones continúan

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad climática y abundante humedad. Según el informe emitido por la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 15 horas de este domingo se registraron 30,5 milímetros de lluvia, en un evento que aún no terminó y mantiene en alerta a los servicios de emergencia y a la población.

Las precipitaciones comenzaron en horas de la mañana y, desde entonces, se mantuvieron de forma intermitente, con momentos de mayor intensidad. El SMN anticipó que las lluvias continuarán hasta el mediodía del lunes, con variaciones en su intensidad y la posibilidad de chaparrones aislados a lo largo de la región.

Si bien hasta ahora no se reportaron inconvenientes significativos, las autoridades locales recomiendan circular con precaución debido a la acumulación de agua en algunas calles y la reducción de la visibilidad durante los pasajes de lluvia más intensa.

El sistema de monitoreo meteorológico seguirá actualizando los valores de precipitación y la evolución del fenómeno en las próximas horas, mientras se espera que las condiciones comiencen a mejorar recién en la tarde del lunes.