Adviento 2025: este domingo se inicia el tiempo de preparación para la Navidad

Este domingo 30 de noviembre se celebra el Primer Domingo de Adviento, el periodo con el que la Iglesia católica inicia su año litúrgico y que prepara a los fieles para la llegada de la Navidad. La tradición incluye encender la primera vela morada de la Corona de Adviento y participar en rituales que llaman a la esperanza y a la reflexión.

Los festejos decembrinos arrancan formalmente con el Adviento, un periodo importante para la Iglesia católica que recuerda a los creyentes la espera del nacimiento de Jesucristo.

Qué significa el Adviento

Este tiempo tiene varios significados centrales para la fe cristiana:

Inicio del Año Litúrgico: marca un nuevo ciclo espiritual para los creyentes.

Preparación para la Navidad: es un llamado a la reflexión y al recogimiento ante la llegada de Jesús.

Memoria de la primera venida de Cristo: invita a revivir la espera del Mesías tal como lo hizo el pueblo de Israel.

Primer Domingo de Adviento en 2025

Este año, el Primer Domingo de Adviento se celebrará este domingo 30 de noviembre. Con esta fecha inicia la tradicional cuenta regresiva hacia Navidad y se enciende la primera vela morada de la Corona de Adviento.

Durante las misas, los sacerdotes utilizan ornamentos de color morado, símbolo de preparación espiritual.

El calendario continúa así:

Segundo Domingo de Adviento: 7 de diciembre, con el encendido de la segunda vela morada.

Tercer Domingo de Adviento: 14 de diciembre, conocido como Domingo de Gaudete, donde los ornamentos pueden ser rosas —color que representa alegría— y se enciende la vela rosa.

Cuarto Domingo de Adviento: 21 de diciembre, nuevamente con ornamentos morados y el encendido de la última vela.

Las celebraciones conducen a la Nochebuena del 24 de diciembre, cuando se realiza la Misa de Medianoche.

La corona y sus velas: símbolos clave

La Corona de Adviento es uno de los signos más representativos en los hogares católicos. Su forma circular simboliza la eternidad de Dios: un ciclo sin principio ni fin.

Las velas, por su parte, representan la luz que disipa la oscuridad conforme se acerca la Navidad. Tres de ellas son moradas —color de penitencia y preparación— y una es rosa, encendida en el tercer domingo como signo de gozo ante la proximidad del nacimiento de Jesús.