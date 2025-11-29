Transferencias a Provincias de recursos tributarios de origen Nacional y Coparticipación: Análisis a Noviembre de 2025

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales juega un rol esencial en la ejecución de las políticas públicas en Argentina. Sin embargo, esta recaudación está sujeta a diversos factores económicos y fiscales, que impactan tanto en los ingresos nacionales como provinciales. En este contexto, los recursos de origen nacional transferidos a las provincias representan una porción significativa de los ingresos provinciales. Según los datos de 2023, estas transferencias representaron en promedio el 54,0% del total de los ingresos provinciales, de los cuales el 44,8% corresponde a coparticipación.

En noviembre de 2025, los datos muestran una retracción interanual de las transferencias de recursos de origen nacional, que cayeron un 5,0% en términos reales, considerando una inflación de 1,9% en el mismo mes. Esta caída se alinea con la reducción registrada en la coparticipación federal de impuestos, que experimentó un descenso del 5,1% en términos reales comparado con noviembre de 2024.

El comportamiento de las principales partidas impositivas también refleja esta tendencia negativa. La recaudación por IVA presentó una caída interanual de 3,1% en términos reales, aunque menor al descenso registrado en el mismo mes del año anterior (-3,7%). En tanto, la recaudación por Impuesto a las Ganancias sufrió una baja del 2,9% en términos reales, contrastando con el desempeño positivo de noviembre de 2024, que había mostrado una variación interanual positiva del 7,4%.

Al desglosar la evolución de las transferencias a las provincias, se observa una caída homogénea en todo el país. En todas las jurisdicciones se registraron descensos reales en las transferencias de recursos de origen nacional, siendo las provincias más afectadas Santa Cruz (-7,7%) y Tierra del Fuego (-7,3%). Por otro lado, las provincias con las menores caídas fueron Misiones (-2,6%) y Salta (-2,6%), mostrando un comportamiento algo más moderado frente a la retracción generalizada.

En lo que respecta a las transferencias por coparticipación, todas las provincias registraron caídas reales interanuales en noviembre, con variaciones que oscilaron entre -2,7% y -6,6%. Estas caídas en los recursos que perciben las provincias pueden tener implicancias directas en la ejecución de proyectos y políticas públicas a nivel provincial, lo que subraya la importancia de monitorear la evolución de estos recursos a lo largo del año.

La disminución de los recursos transferidos a las provincias durante noviembre de 2025 refleja una tendencia preocupante, con caídas significativas tanto en la coparticipación como en otras fuentes tributarias nacionales. Si bien algunas provincias lograron mitigar en parte el impacto de estas caídas, la situación general podría afectar la capacidad de las provincias para cumplir con sus obligaciones fiscales y el desarrollo de políticas públicas clave. La evolución de estos recursos deberá seguir de cerca para evaluar su impacto en la economía provincial y nacional en el corto y mediano plazo.