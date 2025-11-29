Persisten las lluvias en la región: acumulado de 25 mm hasta las 15 hs en Nueve de Julio

Durante la jornada de hoy, las lluvias no han cesado y se han registrado precipitaciones significativas en gran parte de la región. Según el último informe de la Estación Local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta las 15 horas se acumuló un total de 25 milímetros de lluvia.

De esa cantidad, 10 mm fueron registrados en el lapso comprendido entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, lo que indica que la intensidad de las lluvias se mantuvo constante durante las primeras horas del día.

El SMN ha emitido una alerta de probabilidades de más lluvias a lo largo del resto de la jornada. Se espera que las precipitaciones continúen con intensidad variable en diferentes puntos de la región, acompañadas de tormentas aisladas que podrían generar localmente acumulados más elevados en corto tiempo. Las lluvias podrían extenderse hasta el día domingo, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en áreas propensas a anegamientos y crecidas de ríos.

Además, el pronóstico indica que el clima permanecerá inestable durante el fin de semana, con tormentas aisladas en diferentes franjas horarias. En algunas zonas, podrían presentarse chaparrones fuertes y ráfagas de viento, por lo que se insta a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones del SMN.

Se prevé que las lluvias continúen a lo largo de la tarde y la noche, con tormentas de intensidad moderada a fuerte, especialmente en la zona central y norte de la región. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 15°C, y el clima seguirá inestable hasta la madrugada del domingo.

El SMN mantendrá actualizados sus pronósticos y recomendaciones a medida que evolucione la situación meteorológica.