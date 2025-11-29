La lluvia llaga a los 15mm: Se esperan más precipitaciones hasta mañana

- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio se encuentra bajo alerta meteorológica por lluvias que comenzaron en la mañana de este sabado, con un acumulado de 15 mm a las hora 9 según lo hizo saber a CN, la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SNM).

El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante el día de hoy y se extenderán hasta mañana domingo.

De acuerdo con el SNM, la intensidad de las lluvias podría variar, pero se espera que las condiciones climáticas adversas persistan, con más acumulados de lluvia durante las próximas horas.

Las autoridades locales recomiendan tomar precauciones ante la posibilidad de anegamientos en calles y rutas, además de mantener precaución por posibles ráfagas de viento asociadas a las tormentas.

Se prevé que la situación comience a mejorar a partir de mañana, pero se recomienda seguir las indicaciones oficiales del SNM y de la Defensa Civil. Los residentes de Nueve de Julio deben estar atentos a las actualizaciones del clima y tomar medidas preventivas, especialmente aquellos que deban desplazarse por la ciudad o hacia otras localidades.

Se recuerda a la población la importancia de no circular por calles inundadas y de verificar los sistemas de drenaje en viviendas y negocios para evitar posibles inconvenientes.