Clima

Alerta Amarilla por tormentas en toda la Provincia de Buenos Aires y otras regiones del país:

El SMN actualizó un informe poco antes de las 17.45 selanado que hasta la madrugada del lunes habrá condiciones inestables con lluvias y tormentas de variada intensidad

0
El panorama meteorológico para lo que resta del sabado se se caracteriza por condiciones inestables en territorio bonaerense, con lluvias y tormentas que continuarán de forma aislada, principalmente sobre el corredor norte de la zprovincia.

Lo señala un informe del Servicio Meteorolíco Nacional emitido a las 17.44.

Para mañana domingo, se espera una jornada mayormente nublada, con lluvias débiles e intermitentes durante la madrugada.

Sin embargo, se prevé que a partir de la tarde y la noche las lluvias se intensifiquen, con tormentas que podrían ser localmente fuertes. En este contexto, no se descartan tormentas intensas, que podrían generar acumulados significativos de entre 20 y 40 mm, con valores localmente más altos en algunas áreas.

Las tormentas avanzarán de oeste a este, afectando principalmente a la franja norte de la provincia. Además, se prevé que las ráfagas de viento del sector este se intensifiquen durante la jornada, alcanzando entre 35 y 45 km/h de forma aislada.

Alerta Amarilla en toda la Provincia de Buenos Aires

A lo largo de la madrugada del domingo, se espera que las condiciones se mantengan inestables, especialmente en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias y tormentas de variada intensidad afectarán a la región, con algunas tormentas localmente fuertes durante la mañana y la tarde. Las precipitaciones estarán acompañadas de chaparrones intensos, posibles ráfagas fuertes de viento y ocasional caída de granizo. Las tormentas avanzarán de oeste a este, con especial énfasis en los sectores del noroeste y norte de la provincia. Se mantiene vigente la alerta amarilla por tormentas para toda la región.

Se recomienda seguir las actualizaciones del clima y tomar precauciones ante la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas, particularmente en las zonas más afectadas por las lluvias y tormentas.

