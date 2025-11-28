Se pronostica Alerta Amarilla para un sector bonaerense

A partir de la madrugada del sábado, se espera que el clima se deteriore en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, con tormentas que podrían ser fuertes y acompañadas de precipitaciones intensas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta amarilla afectará principalmente a las zonas de Nueve de Julio y otros distritos que ya enfrentan consecuencias de inundaciones debido a la acumulación de lluvias en las últimas semanas.

Las tormentas podrían generar chaparrones y ráfagas de viento, lo que podría complicar aún más la situación en áreas vulnerables a las inundaciones. El SMN recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en las rutas y zonas bajas de las ciudades afectadas.

En cuanto a las temperaturas, el viernes se presentará un día cálido, con máximas que rondarán entre 20°C y 26°C, mientras que el fin de semana llegará con temperaturas algo más frescas. El sábado se espera una máxima de 21° y mínimas cercanas a los 15°, mientras que el domingo se mantendrán valores similares, con temperaturas que oscilan entre los 13° y los 21°.

Además de las lluvias, se prevé que el sábado y el domingo se produzcan condiciones de inestabilidad, lo que podría llevar a nuevas tormentas en horas de la tarde. El SMN indica que estas condiciones podrían mantenerse hasta el cierre del fin de semana, por lo que se recomienda a la población seguir de cerca los pronósticos y las alertas meteorológicas.

Los vecinos de las zonas afectadas por la alerta amarilla deben estar atentos a los cambios de clima, especialmente aquellos que residen en áreas propensas a inundaciones, y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.