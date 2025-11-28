Alerta Amarilla por tormentas en la Provincia de Buenos Aires: se esperan condiciones inestables

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte y centro de la provincia de Buenos Aires, con condiciones inestables que comenzarán a sentirse esta noche, extendiéndose durante todo el fin de semana.

Viernes 28 de noviembre: Hacia el final de la jornada del viernes, se prevé que las condiciones inestables comiencen a afectar principalmente el extremo noroeste de la provincia, con probabilidad de tormentas fuertes, especialmente durante la madrugada del sábado. Estas tormentas se desplazarán hacia el centro y norte de Buenos Aires a lo largo del sábado.

Sábado 29 de noviembre: Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad durante toda la jornada. Las zonas más afectadas serán el centro, noroeste y norte de la provincia. En estas áreas, se podrían registrar tormentas localmente fuertes con ráfagas intensas, caída ocasional de granizo y lluvias muy intensas, lo que podría generar acumulados significativos de agua en poco tiempo.

Domingo 30 de noviembre: La madrugada del domingo traerá nuevamente condiciones inestables sobre el norte de la provincia, y se esperan lluvias y tormentas durante todo el día, con especial énfasis en la franja norte bonaerense. Al igual que el sábado, las tormentas podrían ser fuertes, con la posibilidad de ráfagas intensas y granizo, además de intensas precipitaciones.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en áreas rurales y periféricas, donde las lluvias podrían causar inundaciones repentinas. También se mantiene la alerta por las fuertes ráfagas de viento que podrían afectar tanto la infraestructura como la seguridad de los transeúntes.

Se seguirán monitoreando las condiciones meteorológicas y se actualizarán los partes según sea necesario. Se aconseja a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones del SMN.