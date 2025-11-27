Importante triunfo de Atlético en el CRC de Hockey en Mar del Plata

- Advertisement -

El certamen nacional de Hockey interclubes, denominado CRC, correspondiente a la Regional Bonaerense, que comenzó hoy en Mar del Plata, bate records de participantes, porque intervienen 1.200 jugadoras categoría Sub 14, integrando 74 equipos, más los respectivos Cuerpos técnicos y dirigentes y en su mayoría, acompañadas por familiares, desde luego que para la ciudad turística no es novedad, que además cuenta con suficiente cantidad de canchas, con el Estadio Panamericano y las Municipales más la de los clubes locales.

Por la mañana, debutó ganando el equipo “A” del Club Atlético, que participa en el CRC “A”, donde juegan los primeros de todas las Asociaciones de la Provincia, por eso el triunfo obtenido en su debut es muy auspicioso, porque además fue ante uno de los fuertes de Tandil, el Club de Rugby Los Cardos, al que venció 4 a 1, con tres goles de Francisca Zúñiga Pírez y uno de Maite Avendaño.

Mañana se completa la fase de zonas, enfrentando a Náutico San Pedro, de la Asociación del Oeste, que cuenta con clubes de la zona de Pergamino; y luego, con Del Valle, de Necochea, perteneciente a la Asociación Marplatense, instancia en la que clasifican los 8 mejor ubicados, ya en play offs, es decir, por eliminación directa.

El equipo “B” de 9 de Julio, todavía no debutó