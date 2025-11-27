jueves, noviembre 27, 2025
32.2 C
Nueve de Julio
jueves, noviembre 27, 2025
32.2 C
Nueve de Julio
Policiales

Detienen a un hombre por abuso sexual en un operativo de la Policía Comunal

Además, dos motos riobadas fueron recuperadas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Personal de la Policía Comunal local llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, en cumplimiento de una orden judicial emitida en el marco de una causa por abuso sexual.
Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a una Unidad Carcelaria Provincial, según lo dispuesto por el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Mercedes.

RECUPERAN DOS CICLOMOTORES ROBADOS

En otra intervención, la Policía Comunal concretó el recupero de dos ciclomotores que habían sido sustraídos recientemente.
Los rodados corresponden a una Corven Energy 110 cc negra y una Motomel 110 cc roja, ambos recuperados en procedimientos realizados el mismo día del robo.

Durante la actuación policial se identificó a dos menores, de entre 13 y 15 años, como presuntos autores materiales de los hechos. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Menores N.º 8 del Departamento Judicial Mercedes.

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO

A lo largo de la semana, personal de la Policía Comunal, junto con Guardia Urbana e Inspectores de Tránsito, desarrolló una serie de operativos de control en distintos sectores de la ciudad.
Durante los mismos se procedió al secuestro de tres motocicletas por diversas infracciones, entre ellas falta de documentación, no uso de casco y escape adulterado, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas Municipal.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6053

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR