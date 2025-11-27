Detienen a un hombre por abuso sexual en un operativo de la Policía Comunal

- Advertisement -

Personal de la Policía Comunal local llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, en cumplimiento de una orden judicial emitida en el marco de una causa por abuso sexual.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a una Unidad Carcelaria Provincial, según lo dispuesto por el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Mercedes.

RECUPERAN DOS CICLOMOTORES ROBADOS

En otra intervención, la Policía Comunal concretó el recupero de dos ciclomotores que habían sido sustraídos recientemente.

Los rodados corresponden a una Corven Energy 110 cc negra y una Motomel 110 cc roja, ambos recuperados en procedimientos realizados el mismo día del robo.

Durante la actuación policial se identificó a dos menores, de entre 13 y 15 años, como presuntos autores materiales de los hechos. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Menores N.º 8 del Departamento Judicial Mercedes.

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO

A lo largo de la semana, personal de la Policía Comunal, junto con Guardia Urbana e Inspectores de Tránsito, desarrolló una serie de operativos de control en distintos sectores de la ciudad.

Durante los mismos se procedió al secuestro de tres motocicletas por diversas infracciones, entre ellas falta de documentación, no uso de casco y escape adulterado, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas Municipal.