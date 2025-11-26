El Club Atlético viaja con dos equipos al Torneo Provincial Sub 14 en Mar del Plata

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El hockey del Club Atlético emprendió viaje hacia Mar del Plata con una delegación integrada por jugadoras de la categoría Sub 14 y su cuerpo técnico, para participar del Campeonato Regional de Clubes (CRC) que organiza la Confederación Argentina de Hockey. Este torneo, que clasifica a los equipos por regiones, corresponde en este caso a la Regional Bonaerense, una de las más competitivas del país debido a la cantidad de asociaciones que la integran.

El certamen reúne a un total de 64 equipos, distribuidos en las zonas A, B, C, D, E, F, G y H, con 8 equipos en cada una. La Zona “A”, en la que compite el equipo principal de Atlético, está conformada por los 16 mejores clubes clasificados en 2024, tras destacarse en los primeros puestos de la temporada anterior.

Junto a Atlético participan en esta zona El Linqueño (Asociación del Centro), cuatro clubes de la Asociación Marplatense, tres de la Tandilense, uno de la Bahiense, dos de la del Noroeste (Pellegrini y Pehuajó), uno de la Asociación del Oeste (San Pedro), uno de la del Sudoeste (Coronel Suárez), otro de la Cuenca del Salado (General Belgrano) y un representante de la Tresarroyense. Se trata de instituciones de gran nivel y tradición en la disciplina, que conforman un cuadro sumamente competitivo.

El equipo Atlético “A” llega a este desafío tras un año sobresaliente, en el que se consagró ganador de la Zona A tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura. Ese rendimiento lo posiciona como uno de los protagonistas del certamen.

Un aspecto destacado de esta participación es que el club decidió presentar también un segundo equipo, Atlético “B”, con el objetivo de sumar experiencia, fortalecer el desarrollo deportivo y permitir que más jugadoras vivan una competencia de gran nivel.

Con entusiasmo, preparación y el respaldo institucional, ambos equipos ya están en Mar del Plata listos para representar al Club Atlético en uno de los torneos más importantes del hockey formativo provincial.