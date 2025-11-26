Día del químico: reconociendo la contribución de los profesionales de la química

- Advertisement -

Hoy, 26 de noviembre, se celebra el día del químico, una fecha que conmemora el egreso del primer doctor en Química del país, Enrique Herrero Ducloux, quien obtuvo su título en 1901 en la Universidad de Buenos Aires. Enrique Herrero Ducloux fue un químico español nacionalizado argentino que se destacó por su contribución a la ciencia y la educación en Argentina. Fue decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Plata y un pionero en la enseñanza y la investigación química en el país.

Se celebra el Día del Químico para reconocer la labor de los profesionales de la química y su contribución a la sociedad. Los químicos juegan un papel fundamental en la investigación, la industria y el desarrollo tecnológico, y su trabajo impacta en la vida diaria de las personas. Trabajan en laboratorios clínicos y farmacéuticos, industrias químicas y agroindustriales, instituciones científicas y universidades, y sectores dedicados al desarrollo de materiales, alimentos y productos de consumo.