Alerta amarilla por tormentas para el sur y este de la provincia de Buenos Aires

Entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires —particularmente los partidos de Villarino y Patagones— podría verse afectado por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Aunque no se prevén acumulados elevados de precipitación, los eventos podrían incluir chaparrones intensos de corta duración, fuertes ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo en forma localizada. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la madrugada del jueves, aunque podrían persistir algunos chaparrones aislados.

A partir del mediodía del jueves, nuevamente se espera el desarrollo de lluvias y tormentas sobre el sudoeste y sur de la provincia. Estos sistemas se desplazarán durante la tarde y la noche hacia la franja sur bonaerense, alcanzando también sectores del este y noreste provincial hacia la noche.

La mayor probabilidad de tormentas localmente fuertes se concentra en el este de la zona DC 6, toda el área DC 7 y el sur de la zona DC 12. Aunque no se anticipan acumulados significativos, las tormentas podrían generar chaparrones muy intensos y breves, además de ráfagas fuertes y posibilidad de granizo aislado. En el noreste de la provincia, por el momento, la chance de que se registren tormentas fuertes es menor.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones de los alertas y tomar precauciones ante la llegada de fenómenos meteorológicos intensos.