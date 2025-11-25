Volcó un micro en la ruta 2 y hay fallecidos

- Advertisement -

Un fatal accidente se registró en las primeras horas de esta mañana en la Ruta 2, en dirección a Mar del Plata, cuando un micro de una empresa de turismo volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hay al menos dos muertos.

El siniestro ocurrió hacia el kilómetro 325 de la traza, a la altura de la localidad de General Pirán, alrededor de las 8. Por motivos que se investigan, el micro sufrió un siniestro y terminó volcado sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo.

Las víctimas fatales murieron en el lugar. También varios heridos de distinta gravedad, dos de ellos de gravedad, confirmaron fuentes de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

La unidad que protagonizó el accidente pertenece a la empresa Turismo New Bus. Circulaban a bordo vecinos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela, quienes viajaban hacia la ciudad costera.

En estos momentos trabajan en el lugar equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA. También intervinieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.