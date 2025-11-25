Unión por la Patria solicita la reparación de calles en Barrios Unidos

- Advertisement -

El Bloque de concejalas y concejales de Unión por la Patria elevó un Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo municipal la reparación urgente de la intersección de las calles Ameghino y Rastreador Fournier, ambas ubicadas a la altura del cruce ferroviario del Belgrano, en el sector de Barrios Unidos.

Según expresan en la iniciativa, la falta de mantenimiento y el deterioro del pavimento afectan la normal circulación tanto de vehículos como de peatones, aumentando las posibilidades de incidentes viales e incluso situaciones de inseguridad.

Desde el bloque destacaron que se trata de una zona de alta transitabilidad, ya que ambas arterias funcionan como accesos principales para el movimiento cotidiano de vecinos y vecinas de Barikos Unidos, por lo que consideran indispensable mejorar las condiciones de seguridad vial y transitabilidad en el sector.

El Proyecto fue presentado con la firma del Bloque de concejalas y concejales de Unión por la Patria.