martes, noviembre 25, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
martes, noviembre 25, 2025
29.4 C
Nueve de Julio
General

Unión por la Patria solicita la reparación de calles en Barrios Unidos

El bloque de concejales presentó un Proyecto de Comunicación para el arreglo de la intersección de Ameghino y Rastreador Fournier, donde el deterioro de la calzada genera riesgos para peatones y vehículos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Bloque de concejalas y concejales de Unión por la Patria elevó un Proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo municipal la reparación urgente de la intersección de las calles Ameghino y Rastreador Fournier, ambas ubicadas a la altura del cruce ferroviario del Belgrano, en el sector de Barrios Unidos.

Según expresan en la iniciativa, la falta de mantenimiento y el deterioro del pavimento afectan la normal circulación tanto de vehículos como de peatones, aumentando las posibilidades de incidentes viales e incluso situaciones de inseguridad.

Desde el bloque destacaron que se trata de una zona de alta transitabilidad, ya que ambas arterias funcionan como accesos principales para el movimiento cotidiano de vecinos y vecinas de Barikos Unidos, por lo que consideran indispensable mejorar las condiciones de seguridad vial y transitabilidad en el sector.

El Proyecto fue presentado con la firma del Bloque de concejalas y concejales de Unión por la Patria.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6051

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR