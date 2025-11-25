Se inauguró en Luján un avión restaurado en homenaje a los veteranos de Malvinas

La ceremonia reunió a autoridades, instituciones, vecinos, veteranos de Luján, de todo el país y familiares de excombatientes. El evento comenzó con la participación de la Banda de Música de la Escuela Naval Militar y la proyección de un video conmemorativo, seguido del descubrimiento de la aeronave y de placas alusivas. Con una intérprete local se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. El intendente destacó la importancia de concretar la inauguración en el Día de la Soberanía Nacional y valoró el trabajo colaborativo que permitió recuperar la aeronave: “Este Tracker se recuperó con amor, decisión y esfuerzo. Cuando hay unidad, las cosas se logran. Hoy es una enorme satisfacción recibir a veteranos de diversas partes del país y a toda la escuadrilla de trackers, patriotas que tuvieron un comportamiento extraordinario”, afirmó. Además, subrayó la carga simbólica del emplazamiento: “Este avión es la voz de los que ya no están y apunta a Puerto Argentino porque las Malvinas volverán a ser parte física de nuestro territorio bicontinental. Honor y gloria a nuestros héroes. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Luján, Enrique Álvarez, encabezó la entrega de certificados y reconocimientos. Con fuerte emoción, señaló: “Todo esto lo hacemos por nuestros compañeros que quedaron en Malvinas. Durante un año y medio le regalamos nuestro tiempo a este Tracker, que para nosotros no es un montón de chapa: es nuestro homenaje a los que no volvieron”. Álvarez agradeció el acompañamiento del Municipio y pidió un aplauso para todos los veteranos presentes. Durante la jornada también se entregó una resolución del Honorable Concejo Deliberante que declara de Interés Municipal e Histórico el emplazamiento del Grumman Tracker S-2E. El acto incluyó además palabras del presidente del Instituto Aeronaval VGM, Juan Membrana, y reconocimientos a quienes colaboraron con el traslado y la restauración del avión. Utilizado originalmente para misiones de búsqueda y reconocimiento antisubmarino, el Tracker fue restaurado íntegramente por el Centro de Veterano de Luján con colaboración de muchas instituciones y vecinos, para convertirse hoy en un nuevo símbolo de memoria, soberanía y patrimonio histórico en la ciudad.