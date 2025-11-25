Programas de newcom en Dudignac y La Niña

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes y la dirección de Adultos Mayores, informa los horarios de las actividades de Newcom destinadas a personas mayores en las localidades de Dudignac y La Niña.

En La Niña, los encuentros se realizan los días miércoles a las 10 horas en el Club Atlético La Niña.

En Dudignac, las prácticas tienen lugar los lunes y miércoles a las 15 horas, en el Club Atlético Social y Deportivo.

Estas propuestas buscan fomentar la actividad física, la recreación y la integración comunitaria.