Hockey caballeros: gran victoria del Club Atlético en los Play Offs

Se están disputando los play offs del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la provincia, categoría primera caballeros, certamen en el que toman parte sus 5 clubes afiliados (Zona “B”) más los 6 de la Asociación del N.O. (Zona “A”) conformando una competencia de muy buen nivel.

La primera ronda, de octavos de final, entre los 4 primeros de cada Zona, se desarrolló en la cancha del Club Social, en Junín, donde se jugaron los cuatro partidos clasificatorios para las semifinales: el partido más emotivo fue el que protagonizaron Atlético 9 de Julio y San Martín (Pehuajó), ambos con planteos ofensivos y trámite parejo se fueron alternando en el tanteador hasta la finalización de los dos primeros cuartos, con goles Millonarios de Manu Mogaburu a los 8’ y de Manu Mississian a los 27, quedando el partido 2 a 2.

En el tercer período San Martín pasó al frente y al comenzar el último parcial, a los 46’, se puso 4 a 2, ubicándose cerca de la victoria por la diferencia y escaso tiempo de juego faltante. Pero al minuto, Mogaburu logra descontar y otro minuto después Gonzalo Cancelleri logra el empate, muy festejado y en un final emotivo, ambos buscando el triunfo, faltando un minuto Atlético obtiene el gol de la victoria, por intermedio de Benjamín González y así supera este difícil partido, pasando a la semifinal, que se disputa el 7 de diciembre en Lincoln.

Los otros semifinalistas fueron Argentino (T.Lauquen) que empató con Social pero clasificó por ventaja deportiva; Saladillo venció a Atlético Villegas 3 a 0; y Eclipse (Villegas) a Sarmiento 5 a 3.

Atlético formó con Valentin Alvarez, Gonzalo Cancelleri, Augusto Casas, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Benjamín Gonzalez, Dante Gonzalez, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menon, Manuel Mississian, Manuel Mogaburu (c), Ramiro Montini, Thiago Pastor, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi, Maxi Ruano, Walter Soria, Nicolás Tinetti, Ezequiel Valuzek. DT Leny Luberriaga, Asistente Lola Ferro.