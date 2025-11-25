martes, noviembre 25, 2025
Está abierta la inscripción en el Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas”

La atención se realizará los lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 horas, y los miércoles de 13 a 17 horas, en la sede del CDI, ubicada en French entre Saavedra y Mariano Moreno. Por consultas, comunicarse al 2317-623861.

El Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, informa que ya están abiertas las inscripciones para el próximo ciclo.

Podrán inscribirse niños y niñas en las siguientes salas:

Lactantes: de 45 días a 1 año.

Deambuladores: 1 año.

Sala de 2 años.

Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI del niño o niña y del adulto responsable, certificado de vacunas completas y certificado de buena salud. Las inscripciones se extenderán hasta el jueves 4 de diciembre.

La atención se realizará los lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 horas, y los miércoles de 13 a 17 horas, en la sede del CDI, ubicada en French entre Saavedra y Mariano Moreno.

Por consultas, comunicarse al 2317-623861.

