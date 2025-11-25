El padre Paco Olveira iba en el micro que volcó en la Ruta 2

- Advertisement -

El padre Francisco “Paco” Olveira era uno de los pasajeros que viajó en el micro privado que volcó este martes por la mañana en la Ruta Provincial Nº2, sobre el km 275, el la localidad de General Pirán, rumbo a Mar del Plata.

Yo estoy casi con vergüenza porque salí perfectamente, no tengo absolutamente nada”, aseguró el cura que desde hace meses participa activamente en las marchas de jubilados de los miércoles frente al Congreso.

El colectivo se salió en una curva de la ruta y volcó en una zanja que gracias a Dios no tenía agua. Los que estábamos mejor pudimos sacar a todos los que estaban adentro, pero hubo una que quedó debajo del colectivo, describió Paco.

En tanto, aseguró que el operativo de rescate fue impresionante, y explicó: En menos de dos minutos teníamos bomberos, ambulancias, la presencia de todas las fuerzas que nos rescataron y nos llevaron a distintos hospitales.

El micro, según describió había partido desde la localidad bonaerense de Morón y realizó diferentes paradas en otras ciudades del conurbano hasta encarar la ruta provincial. El cura fue trasladado al hospital de Pirán, precisó. “Tuvimos un viaje perfecto hasta ese momento”, aseguró.

Los pasajeros se dirigían al primer Encuentro Internacional de Hábitat Popular que se iba a realizar en la ciudad de Mar del Plata. El evento fue suspendido.