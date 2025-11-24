URGARA continúa con medidas de fuerza en defensa de los trabajadores del sector

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Mañana continuarán las medidas de fuerza convocadas por la Unión de Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina (URGARA), en un contexto de creciente preocupación por la situación salarial y las condiciones laborales en el sector pesquero. Entre los reclamos más urgentes, el sindicato exige:

Recomposición salarial: Ajustes inmediatos que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, que se ha visto fuertemente afectado por la inflación.

Reconocimiento por parte de las empresas de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, con propuestas que apunten a nivelar las condiciones salariales.

Pago anticipado del REM trimestral , con el fin de aliviar la situación económica de las familias trabajadoras.

Bono anual 2025 : Exigen una compensación por los años de lucha y sacrificio, que permita a los trabajadores enfrentar el futuro inmediato con más seguridad.

Anticipo paritarias 2026 : Una demanda urgente de la organización sindical, con el fin de que las discusiones salariales se adelanten ante la incertidumbre económica.

Eliminación de las categorías de tonelaje en la escala salarial, lo que considera un trato inequitativo para ciertos sectores del gremio.

Ante la falta de respuestas concretas por parte de las patronales, desde URGARA expresaron su malestar por el “silencio” de las empresas y afirmaron que la huelga y las protestas continuarán hasta obtener una respuesta satisfactoria.

En este contexto, el gremio remarcó: “Este es el modo de hacer oír nuestra voz”, resaltando la necesidad de visibilizar sus reclamos en un momento de creciente presión social y económica.

La Unión de Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina (URGARA) es un sindicato argentino que agrupa a trabajadores de la pesca, la industria cerealera y otros sectores vinculados a la producción y comercialización de granos y productos pesqueros.

A lo largo de su historia, URGARA ha sido un actor clave en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector, luchando por la mejora de las condiciones salariales y la dignificación de la profesión.