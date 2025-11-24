Senasa: Argentina abrió el mercado de Chile para vísceras y subproductos de origen animal

- Advertisement -

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó que Chile habilitó la importación de vísceras y subproductos de origen animal provenientes de Argentina. Estos productos, que incluyen insumos utilizados en la elaboración de embutidos y otros alimentos procesados, ahora podrán ser exportados a Chile para el consumo humano.

La autorización se logró tras una serie de negociaciones que involucraron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Senasa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Durante tres meses, ambos países intercambiaron aspectos técnicos hasta llegar a un acuerdo sobre los requisitos que deben cumplir los envíos.

La habilitación incluye vísceras y subproductos de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves y equinos, con destino a la industria alimentaria chilena. Esta apertura del mercado es el resultado de los esfuerzos conjuntos de las autoridades argentinas y chilenas, quienes trabajaron para garantizar que los productos cumplieran con los estándares sanitarios necesarios para su comercialización.

Con este avance, Chile se suma a los 58 mercados internacionales que actualmente aceptan la exportación de vísceras y subproductos de origen animal desde Argentina. En lo que va del año, el Senasa ha certificado más de 149 mil toneladas de estos productos, que se destinan a diversos países como Rusia, Ghana, Hong Kong, Perú y la República Democrática del Congo.

Este acuerdo refuerza la posición de Argentina como un actor clave en el comercio internacional de productos agroalimentarios y abre nuevas oportunidades para los productores nacionales en el mercado chileno.