Actividades en las plazas de la ciudad por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Secretaría de Desarrollo comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, desarrolló hoy cuatro intervenciones en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las que tuvieron lugar en el CAPS Alborada y Plazas Belgrano, España y Héroes de Malvinas.
Las mismas buscan sensibilizar sobre la importancia del respeto y promover la erradicación de todas las formas de violencia que afectan a las mujeres en todo el mundo, haciendo partícipes a los vecinos en una encuesta sobre violencia doméstica e informando cómo se debe actuar ante situaciones de esta naturaleza.
TELÉFONOS ÚTILES
Dirección General de Políticas de Género y Diversidad Sexual
Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
610073 / 74
144
Información, orientación y/o asesoramiento por situaciones de violencia de género
Línea 102
Ayuda para niños, niñas y adolescentes
Línea 911
Emergencias
Comisaría de la Mujer y la Familia
610062