Actividades en las plazas de la ciudad por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Secretaría de Desarrollo comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, desarrolló hoy cuatro intervenciones en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las que tuvieron lugar en el CAPS Alborada y Plazas Belgrano, España y Héroes de Malvinas.

Las mismas buscan sensibilizar sobre la importancia del respeto y promover la erradicación de todas las formas de violencia que afectan a las mujeres en todo el mundo, haciendo partícipes a los vecinos en una encuesta sobre violencia doméstica e informando cómo se debe actuar ante situaciones de esta naturaleza.

TELÉFONOS ÚTILES

Dirección General de Políticas de Género y Diversidad Sexual

Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

610073 / 74

144

Información, orientación y/o asesoramiento por situaciones de violencia de género

Línea 102

Ayuda para niños, niñas y adolescentes

Línea 911

Emergencias

Comisaría de la Mujer y la Familia

610062