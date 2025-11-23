Se espera una semana de clima primaveral con posibles chaparrones el viernes

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Nueve de Julio vivirá una semana de buen clima, con temperaturas que se mantendrán agradables, aunque con algunas variaciones a lo largo de los días. Según el pronóstico, las mínimas estarán entre los 10°C y los 20°C, mientras que las máximas alcanzarán hasta los 32°C, con un día con posibles precipitaciones hacia el viernes 28.

Detalle del Pronóstico:

Domingo : Comenzó un día fresco por la mañana, con mínima de 10°, y un aumento gradual de la temperatura durante el día, alcanzando una máxima de 26°. El clima será mayormente soleado.

Lunes : Las temperaturas seguirán subiendo, con una mínima de 13° y una máxima de 28°. El cielo estará con sol.

Martes : El calor será más intenso, con mínima de 15° y máxima de 31°. Durante el día, las condiciones serán mayormente soleadas y agradables.

Miércoles : Similar al martes, el día será más caluroso con una mínima de 16° y una máxima de 32°. Será el día más caluroso de la semana.

Jueves : Se experimentará un leve descenso de las temperaturas, con mínima de 20° y máxima de 30°. Aunque la temperatura sigue siendo alta, será un día más moderado que el miércoles.

Viernes : Habrá un ligero enfriamiento en la temperatura, con mínima de 20° y máxima de 26°. Sin embargo, es el día con mayor probabilidad de precipitaciones, por lo que podrían registrarse lluvias aisladas durante el día.

Sábado y Domingo: La temperatura bajará aún más, con una mínima de 16° y máxima de 23°. Se espera un clima algo más fresco, pero sin lluvias importantes.

En resumen, la semana en Nueve de Julio traerá una combinación de días soleados y cálidos, con una leve probabilidad de lluvias el viernes. Será una semana ideal para disfrutar del aire libre, aunque el viernes podría ser necesario tener a mano un paraguas por las lluvias aisladas que se esperan.