domingo, noviembre 23, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
domingo, noviembre 23, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
Clima

Se espera una semana de clima primaveral con posibles chaparrones el viernes

El adelanto del SMN señala que el día de mayor calor será el miércoles con 32 grados

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Nueve de Julio vivirá una semana de buen clima, con temperaturas que se mantendrán agradables, aunque con algunas variaciones a lo largo de los días. Según el pronóstico, las mínimas estarán entre los 10°C y los 20°C, mientras que las máximas alcanzarán hasta los 32°C, con un día con posibles precipitaciones hacia el viernes 28.

Detalle del Pronóstico:

  • Domingo: Comenzó un día fresco por la mañana, con mínima de 10°, y un aumento gradual de la temperatura durante el día, alcanzando una máxima de 26°. El clima será mayormente soleado.

  • Lunes: Las temperaturas seguirán subiendo, con una mínima de 13° y una máxima de 28°. El cielo estará con sol.

  • Martes: El calor será más intenso, con mínima de 15° y máxima de 31°. Durante el día, las condiciones serán mayormente soleadas y agradables.

  • Miércoles: Similar al martes, el día será más caluroso con una mínima de 16° y una máxima de 32°. Será el día más caluroso de la semana.

  • Jueves: Se experimentará un leve descenso de las temperaturas, con mínima de 20° y máxima de 30°. Aunque la temperatura sigue siendo alta, será un día más moderado que el miércoles.

  • Viernes: Habrá un ligero enfriamiento en la temperatura, con mínima de 20° y máxima de 26°. Sin embargo, es el día con mayor probabilidad de precipitaciones, por lo que podrían registrarse lluvias aisladas durante el día.

  • Sábado y Domingo: La temperatura bajará aún más, con una mínima de 16° y máxima de 23°. Se espera un clima algo más fresco, pero sin lluvias importantes.

En resumen, la semana en Nueve de Julio traerá una combinación de días soleados y cálidos, con una leve probabilidad de lluvias el viernes. Será una semana ideal para disfrutar del aire libre, aunque el viernes podría ser necesario tener a mano un paraguas por las lluvias aisladas que se esperan.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6049

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR