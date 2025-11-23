French celebra su 138° aniversario con una misa de Acción de Gracias y la tradicional Fiesta del Puré

Este fin de semana, el pintoresco pueblo de French, en el Partido de Nueve de Julio, celebra con entusiasmo su 138° aniversario de fundación, una fecha especial que volvió a reunir a vecinos y autoridades para rendir homenaje a la historia y tradiciones de la comunidad.

La jornada de este domingo comenzó con una Misa de Acción de Gracias celebrada por el Padre Juan Miguel Carreras, quien junto a la comunidad reflexionó sobre el legado del pueblo y la importancia de la unidad y el trabajo conjunto a lo largo de los años.

La ceremonia religiosa, realizada en la capilla Nuestra Señora de la Asunción, fue acompañada por la presencia de la Intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, quien, al igual que otros funcionarios, estuvo presente para compartir con los habitantes del pueblo un momento de agradecimiento y reflexión.

“Es un honor acompañarlos en esta celebración tan significativa. Este aniversario no solo es un homenaje a la historia de French, sino también a la vitalidad y el futuro que juntos construimos”, expresó la Intendenta durante su intervención, destacando el crecimiento del pueblo y la importancia de mantener vivas las tradiciones que lo caracterizan.

La Fiesta del Puerco: tradición y sabor local

Las festividades comenzaron con una de las tradiciones más esperadas del aniversario: la Fiesta del Puré, que se celebra cada año para rendir homenaje a la gastronomía y la cultura local.

El encuentro, anoche, reunió a cientos de personas que pudieron disfrutar del plato típicos el puré, uno de los pilares de la cocina regional.

Los vecinos compartieron risas, música y danza en un ambiente festivo que recordó la rica historia de French, un pueblo que ha sabido conservar sus tradiciones a lo largo de los años.

Historia y origen de French

Fundado originalmente como la Colonia Agraria “Manuel B. Gonnet” el 22 de noviembre de 1887, French fue creado bajo la Ley de Centros Agrícolas, con el propósito de fomentar la agricultura en la región. Su nombre actual proviene de la estación ferroviaria inaugurada el 23 de noviembre de 1888, conocida como la Estación French, que impulsó su crecimiento y consolidación como pueblo.

La fecha del 27 de noviembre de 1888 quedó registrada como la fecha fundacional del pueblo.

En este aniversario, French sigue siendo un ejemplo de comunidad unida, que celebra con orgullo su legado histórico y sus tradiciones. La fiesta de este sábado, que combinó solemnidad y alegría popular, fue una clara muestra del espíritu de la localidad, que continúa adelante con esperanza y optimismo, mirando hacia el futuro pero sin olvidar sus raíces.

El encuenro de este sábado no solo fue un momento de celebración, sino también una oportunidad para que los vecinos de French se conectaran con su historia y se proyectaran hacia los próximos 138 años.

La Misa de Acción de Gracias y la Fiesta del Puré dejaron un recuerdo imborrable en los corazones de los habitantes de French, reafirmando la identidad de un pueblo que sigue creciendo con la fuerza de su comunidad y su rica tradición.