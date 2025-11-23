El Dulce de Leche encabeza el gusto de helado más elegido

Este 2025 trajo consigo un sabor exótico que conquistó la atención de los degustadores de helados: el Chocolate Dubái. Esta propuesta premium, que mezcla pistacho, kadaif y otros ingredientes exóticos inspirados en el lujo del Medio Oriente, irrumpió en las heladerías de todo el país. Sin embargo, no logró figurar entre los 10 gustos más pedidos del año, según el ranking oficial elaborado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

Aunque el Chocolate Dubái logró un nivel de popularidad significativo en 2025, la profunda tradición heladera de los argentinos sigue dominada por los clásicos, especialmente el dulce de leche. Este sabor, que sigue siendo el más adorado, mantiene su hegemonía en el gusto popular, superando incluso a tendencias internacionales como la del pistacho o las innovadoras combinaciones de frutas.

Según los datos recopilados por la AFADHYA, a partir de una encuesta realizada entre más de 50 heladeros de todo el país, los sabores más consumidos son los siguientes:

Dulce de leche granizado Chocolate con almendras Frutilla a la crema Pistacho Sambayón Banana split Dulce de leche Súper dulce de leche Limón Americana

El dulce de leche granizado se mantiene en la cima del ranking, seguido por el siempre popular Chocolate con almendras. Sin embargo, uno de los cambios más notables es el ascenso del pistacho, que en años anteriores ocupaba posiciones más bajas. En 2025, este sabor sube al cuarto puesto, desbancando a clásicos como el sambayón y el banana split.

El helado no es solo un capricho veraniego, sino que también se ha instalado como un alimento nutritivo que se disfruta durante todo el año.

Según un relevamiento de la AFADHYA realizado en 2023, el 89% de los argentinos consumen helado fuera de la temporada de calor.

Además, investigaciones científicas, como las realizadas por la Universidad de Barcelona, destacan que el helado artesanal es una excelente fuente de proteínas, calcio y vitaminas, convirtiéndolo en una opción saludable si se consume con moderación.

El Chocolate Dubái se presentó como una de las grandes novedades del 2025, tanto en Argentina como a nivel global. Este helado de alto perfil, con un sabor único que combina el lujo del Medio Oriente, fue tendencia en redes sociales y se replicó en diversos productos como alfajores y bombones. Sin embargo, no logró desplazar al dulce de leche ni otros sabores tradicionales en el gusto de los argentinos.

El helado sigue siendo una parte fundamental de la cultura argentina, y el 2025 demuestra que la preferencia por los sabores tradicionales como el dulce de leche y el chocolate continúa siendo fuerte. A pesar de las tendencias globales y las innovaciones como el Chocolate Dubái, los argentinos parecen ser fieles a sus clásicos, mientras que el pistacho sigue ganando terreno lentamente.

Con el verano a la vuelta de la esquina, es probable que estos sabores sigan siendo los más demandados en las heladerías del país, mientras que nuevas propuestas seguirán buscando su lugar en el corazón del público argentino.