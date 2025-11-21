viernes, noviembre 21, 2025
12.2 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día Nacional de la enfermería

Se celebra cada 21 de noviembre en conmemoración a la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que se fundó en 1935 y que nombró como patrona de la actividad a la Virgen de los Remedios, que tiene su festividad esa misma fecha.

Hoy, 21 de noviembre, se celebra el día Nacional de la enfermería, en honor a la primera presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería, Cecilia Grierson. Esta fecha reconoce el trabajo esencial de las y los enfermeros en el país, destacando su compromiso, profesionalismo y vocación en la atención sanitaria. La fecha se eligió para conmemorar la labor de Cecilia Grierson, pionera de la disciplina y figura clave en la historia de la salud nacional. La enfermería es una profesión esencial en la atención de pacientes, que demanda compromiso, vocación y empatía. Su evolución histórica ha estado marcada por figuras clave que transformaron su práctica en una disciplina científica y humanizada.

Se busca visibilizar la importancia de la formación académica y la capacitación continua en la disciplina, reconocer el compromiso y la vocación de quienes sostienen la atención sanitaria en todo el país, y promover la jerarquización de la profesión y mejorar las condiciones laborales del sector.

 

