Pablo Petreca deja la intendencia de Junín para asumir en el Senado Provincial

El intendente de Junín, Pablo Petreca, presentó su licencia temporal en el cargo de jefe comunal para asumir una banca en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial en el que Petreca destacó la importancia de la nueva etapa en su carrera política y expresó su compromiso con la provincia.

Petreca, quien ocupaba la intendencia de Junín desde 2015 y fue reelecto en 2019, afirmó que su decisión de dar el paso al Senado responde a la oportunidad de contribuir desde una nueva función a los intereses de la región y la provincia. Estoy agradecido por la confianza que me brindaron los juninenses. Ahora me toca representar a toda la Provincia de Buenos Aires y continuar trabajando por el bienestar de nuestros ciudadanos, expresó el intendente en su mensaje.

El municipio de Junín quedará a cargo de su equipo de trabajo durante su licencia, mientras que quien asuma las funciones en su lugar, será Juan Fiorini, actualmente es el Secretario General del Gobierno de Junín. En tanto, se anticipó que Petreca seguirá de cerca los temas que afectan a la comunidad local, aunque desde su nuevo rol legislativo.

La decisión de Petreca ha generado diversas reacciones tanto a nivel local como provincial. Algunos sectores celebran su ascenso al Senado como un paso positivo para la representación del interior bonaerense, mientras que otros expresan incertidumbre sobre el impacto de su partida en el gobierno local. Sin embargo, el intendente se mostró confiado en que su equipo continuará gestionando eficazmente los proyectos en marcha.

Petreca continúa su carrera en la política bonaerense, un camino que lo ha visto crecer desde sus primeros pasos como concejal hasta llegar a ocupar uno de los cargos más importantes de la provincia.