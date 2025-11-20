jueves, noviembre 20, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
jueves, noviembre 20, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
Clima

La lluvia es de 14.3mm

Es el registro de la hora 15 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La estación meteorológica Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que, hasta las 15 horas de este jueves, se registraron 14.3 milímetros de lluvia en la región. El organismo prevé que las precipitaciones continúen, especialmente durante la madrugada del viernes, lo que podría afectar las condiciones del tiempo en varias localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el pronóstico para las próximas horas indica que las lluvias no cesarán por completo, ya que detalló que el mal tiempo se debe a un sistema de baja presión que se mantiene sobre la región, lo que genera lluvias intermitentes y tormentas aisladas. En este contexto, el organismo indicó que las precipitaciones seguirán durante la noche del jueves y se extenderán hasta la madrugada del viernes.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6046

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR