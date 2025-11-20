La lluvia es de 14.3mm

- Advertisement -

La estación meteorológica Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que, hasta las 15 horas de este jueves, se registraron 14.3 milímetros de lluvia en la región. El organismo prevé que las precipitaciones continúen, especialmente durante la madrugada del viernes, lo que podría afectar las condiciones del tiempo en varias localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el pronóstico para las próximas horas indica que las lluvias no cesarán por completo, ya que detalló que el mal tiempo se debe a un sistema de baja presión que se mantiene sobre la región, lo que genera lluvias intermitentes y tormentas aisladas. En este contexto, el organismo indicó que las precipitaciones seguirán durante la noche del jueves y se extenderán hasta la madrugada del viernes.