20 de noviembre: Día de la Bandera Bonaerense

Cada 20 de noviembre, se celebra el Día de la Bandera Bonaerense, según instituyó la ley 12.384 en 1997 con el fin de fortalecer la identidad de la provincia de Buenos Aires a través de sus símbolos e historia. Hace casi tres décadas 270 mil alumnos de entre 12 y 18 años de escuelas públicas y privadas la eligieron.

La bandera bonaerense fue creada en el marco de un concurso convocado por el entonces gobernador Eduardo Duhalde. Y el modelo ganador fue el diseñado por Carlos Ignacio Ross, Esteban Carrasco, Facundo Bailo, Matías Iribarne y Fernando Barroso, entonces estudiantes de las escuelas Mateo Gelicich y Domingo Faustino Sarmiento del municipio de Capitán Sarmiento.