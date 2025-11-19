Tormentas y lluvias para este Jueves 20

- Advertisement -

Durante las primeras horas del jueves, se prevé la llegada de lluvias y tormentas desde el oeste de la provincia. Las zonas del noroeste y norte de la PBA (Zonas DC 11, 4, oeste de 3 y norte de 5) serán las más afectadas, con acumulados de lluvia que oscilarán entre 20 y 40 mm, pudiendo superar esos valores en algunas áreas.

A medida que avance la tarde, las precipitaciones se desplazarán hacia el este de la provincia, alcanzando a las zonas 1, 2, 8, 9, 10 y el norte de la zona 12 entre las 17:00 y 20:00 h. En estos sectores, los acumulados de lluvia podrían llegar a 40-70 mm, con potencial de tormentas fuertes y ráfagas de viento entre 35 y 50 km/h.

El sistema de tormentas comenzará a mejorar gradualmente desde el oeste de la provincia, con una rotación del viento al sur, lo que traerá una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, es posible que durante la mañana del viernes persistan chaparrones aislados sobre el este de la provincia.

Alerta Amarilla:

Ante la llegada de este sistema de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla para varias zonas de la provincia. Las áreas más afectadas por la lluvia y las tormentas intensas serán las zonas DC 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12.

Pronóstico para el viernes y el fin de semana:

Para el viernes, se espera una mejora de las condiciones meteorológicas durante la madrugada, con una leve probabilidad de chaparrones aislados en la mañana, principalmente sobre el este de la provincia. A partir del fin de semana, no se prevén fenómenos meteorológicos significativos, por lo que se espera un tiempo más estable y sin lluvias importantes.

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre los cambios del clima, especialmente en las zonas bajo alerta, y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento y acumulados de lluvia.