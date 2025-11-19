- Advertisement -

Hoy, 19 de noviembre, se conmemora el día Mundial para la prevención del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, una fecha importante para visibilizar y concientizar sobre la problemática del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es un delito grave que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo, perjudicando su integridad y vulnerando sus derechos fundamentales. Según datos de la Asociación Internacional Stop Porn Start Sex, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños han sido víctimas de abuso sexual antes de los 18 años.

En Argentina, se registraron 15.980 casos de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia sexual entre 2017 y 2023. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes no solo viola sus derechos humanos fundamentales, sino que también impacta en su salud física y mental y en su bienestar.

Es importante hablar y escuchar a los niños, educar sobre el cuidado y el respeto a su cuerpo, y denunciar cualquier sospecha de abuso sexual. También es fundamental apoyar a las víctimas y fomentar un ambiente seguro y de confianza.Si estás atravesando una situación así o sabés/sospechás que un niño, niña o adolescente sufre violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, podés contactarte con:

– Línea 102 del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad (atención las 24 hs. de los 365 días del año).

– Línea 137, anónima y gratuita, y la línea 0800-222-1717, de Unicef.