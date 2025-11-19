25 de noviembre: se conmemora el Día de los Trabajadores Previsionales y habrá asueto

- Advertisement -

El Instituto de Previsión Social informa que el próximo martes 25 de noviembre, se conmemora el día de las y los trabajadores previsionales del IPS.

Por tal motivo, las oficinas centrales y los Centros de Atención Previsional (CAP) del interior bonaerense permanecerán cerrados debido al asueto administrativo establecido en conmemoración al 77° aniversario de la creación del organismo.

Cabe aclarar que el miércoles 26 de noviembre todas las oficinas del IPS retomarán con normalidad sus actividades.