Sociedad

25 de noviembre: se conmemora el Día de los Trabajadores Previsionales y habrá asueto

 Por tal motivo, las oficinas  centrales y los Centros de Atención Previsional (CAP) del interior bonaerense permanecerán cerrados

 El Instituto de Previsión Social informa que el próximo martes 25 de noviembre, se conmemora el día de las y los trabajadores previsionales del IPS.

 Por tal motivo, las oficinas  centrales y los Centros de Atención Previsional (CAP) del interior bonaerense permanecerán cerrados debido al asueto administrativo establecido en conmemoración al 77° aniversario de la creación del organismo.

 Cabe aclarar que el miércoles 26 de noviembre todas las oficinas del IPS retomarán con normalidad sus actividades.

