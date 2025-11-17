Aumentan los casos de Tos Convulsa en la provincia

- Advertisement -

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires volvió a señalar que en los últimos días hubo un incremento de casos de Coqueluche (tos convulsa), que ya incluyó cinco fallecimientos, y destacó que la vacunación está por debajo de la meta, lo que enciende una alarma.

Según el último Boletín Epidemiológico bonaerense (relevamiento hasta 8 de noviembre), durante este año se notificaron 984 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales 235 fueron confirmados y 164 son probables. Hace tres semanas, los casos confirmados eran 63, por lo que la suba desde esa fecha fue del 273%.