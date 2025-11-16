domingo, noviembre 16, 2025
Clima

La provincia bonaerense sigue en Alerta Amarilla y alcanza a otras regiones del centro del país

Surge de la actualizazación del SMN dada a conocer en la mañana de este domingo y donde las temperaturas en Nueve de Julio iran en la semana entre los 8 grados de mínima y los 29 grados de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha hactualizado ma las 60.5 su pronostico para este sector bonaerense y mantiene en alerta amarilla a toda la provincia otros regiones como la pampeana, debido a la presencia de condiciones climáticas inestables.

En tanto, en Nueve de Julio esta semana, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8° de minima y los 29° de máxima con cielos soleados y vientos moderados con ráfagas, especialmente en el sur y el centro del país. No se descatan chaparrones para la madrugada y mañana del jueves.

A continuación, el pronóstico completo para Nueve de Julio, las regiones cercanas y las condiciones específicas en distintas áreas de la provincia y la región pampeana.

Domingo

  • Mínima: 16°

  • Máxima: 21°

Lunes

  • Mínima: 8°

  • Máxima: 23°

Martes

  • Mínima: 14°

  • Máxima: 27°

Miércoles

  • Mínima: 15°

  • Máxima: 29°

Jueves

  • Mínima: 17°

  • Máxima: 26°

Viernes

  • Mínima: 11°

  • Máxima: 22°

Sábado

  • Mínima: 13°

  • Máxima: 25°

Pronóstico por regiones:

Noreste de la Pampa y Oeste de Buenos Aires

  • Condiciones: Poco solo

  • Vientos: Moderados del sur con ráfagas.

  • Temperaturas:

    • Mínima: Entre 16° y 17°

    • Máxima: Entre 20° y 21°

Oeste y Sudeste de la Pampa

  • Condiciones: Parcial a algo nublado.

  • Vientos: Moderados del sur, con ráfagas.

  • Temperaturas:

    • Mínima: Entre 12° y 16°

    • Máxima: Entre 21° y 24°

Southeast de Buenos Aires

  • Condiciones: Nublado a parcialmente nublado. Inestable por la mañana.

  • Vientos: Moderados del sudoeste, rotando al sur, con ráfagas.

  • Temperaturas:

    • Mínima: Entre 14° y 17°

    • Máxima: Entre 23° y 25°

Noreste de Buenos Aires

  • Condiciones: Nublado e inestable por la mañana, luego mayormente nublado.

  • Vientos: Moderados del sur con ráfagas.

  • Temperaturas:

    • Mínima: Entre 20° y 21°

    • Máxima: Entre 25° y 26°

 

