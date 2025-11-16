La provincia bonaerense sigue en Alerta Amarilla y alcanza a otras regiones del centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha hactualizado ma las 60.5 su pronostico para este sector bonaerense y mantiene en alerta amarilla a toda la provincia otros regiones como la pampeana, debido a la presencia de condiciones climáticas inestables.
En tanto, en Nueve de Julio esta semana, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8° de minima y los 29° de máxima con cielos soleados y vientos moderados con ráfagas, especialmente en el sur y el centro del país. No se descatan chaparrones para la madrugada y mañana del jueves.
A continuación, el pronóstico completo para Nueve de Julio, las regiones cercanas y las condiciones específicas en distintas áreas de la provincia y la región pampeana.
Domingo
Mínima: 16°
Máxima: 21°
Lunes
Mínima: 8°
Máxima: 23°
Martes
Mínima: 14°
Máxima: 27°
Miércoles
Mínima: 15°
Máxima: 29°
Jueves
Mínima: 17°
Máxima: 26°
Viernes
Mínima: 11°
Máxima: 22°
Sábado
Mínima: 13°
Máxima: 25°
Pronóstico por regiones:
Noreste de la Pampa y Oeste de Buenos Aires
Condiciones: Poco solo
Vientos: Moderados del sur con ráfagas.
Temperaturas:
Mínima: Entre 16° y 17°
Máxima: Entre 20° y 21°
Oeste y Sudeste de la Pampa
Condiciones: Parcial a algo nublado.
Vientos: Moderados del sur, con ráfagas.
Temperaturas:
Mínima: Entre 12° y 16°
Máxima: Entre 21° y 24°
Southeast de Buenos Aires
Condiciones: Nublado a parcialmente nublado. Inestable por la mañana.
Vientos: Moderados del sudoeste, rotando al sur, con ráfagas.
Temperaturas:
Mínima: Entre 14° y 17°
Máxima: Entre 23° y 25°
Noreste de Buenos Aires
Condiciones: Nublado e inestable por la mañana, luego mayormente nublado.
Vientos: Moderados del sur con ráfagas.
Temperaturas:
Mínima: Entre 20° y 21°
Máxima: Entre 25° y 26°