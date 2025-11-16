La provincia bonaerense sigue en Alerta Amarilla y alcanza a otras regiones del centro del país

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha hactualizado ma las 60.5 su pronostico para este sector bonaerense y mantiene en alerta amarilla a toda la provincia otros regiones como la pampeana, debido a la presencia de condiciones climáticas inestables.

En tanto, en Nueve de Julio esta semana, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8° de minima y los 29° de máxima con cielos soleados y vientos moderados con ráfagas, especialmente en el sur y el centro del país. No se descatan chaparrones para la madrugada y mañana del jueves.

A continuación, el pronóstico completo para Nueve de Julio, las regiones cercanas y las condiciones específicas en distintas áreas de la provincia y la región pampeana.

Domingo

Mínima: 16°

Máxima: 21°

Lunes

Mínima: 8°

Máxima: 23°

Martes

Mínima: 14°

Máxima: 27°

Miércoles

Mínima: 15°

Máxima: 29°

Jueves

Mínima: 17°

Máxima: 26°

Viernes

Mínima: 11°

Máxima: 22°

Sábado

Mínima: 13°

Máxima: 25°

Pronóstico por regiones:

Noreste de la Pampa y Oeste de Buenos Aires

Condiciones : Poco solo

Vientos : Moderados del sur con ráfagas.

Temperaturas : Mínima: Entre 16° y 17° Máxima: Entre 20° y 21°



Oeste y Sudeste de la Pampa

Condiciones : Parcial a algo nublado.

Vientos : Moderados del sur, con ráfagas.

Temperaturas : Mínima: Entre 12° y 16° Máxima: Entre 21° y 24°



Southeast de Buenos Aires

Condiciones : Nublado a parcialmente nublado. Inestable por la mañana.

Vientos : Moderados del sudoeste, rotando al sur, con ráfagas.

Temperaturas : Mínima: Entre 14° y 17° Máxima: Entre 23° y 25°



Noreste de Buenos Aires