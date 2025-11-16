domingo, noviembre 16, 2025
Clima

La precipitación alcanzó los 22.5mm

Es el registro de la hora 09 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

Este domingo, la lluvia es de 22.5 mm. Es el registro de la hora 9, según los datos proporcionados por la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien adelantó que la precipitación cesó, pero las condiciones climáticas no mejoraron por completo.

A pesar de la pausa en las precipitaciones, el SMN emitió una alerta amarilla por viento sur que alcanza a toda la provincia. Se esperan ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas rurales y cercanas a árboles o estructuras inestables.

Las autoridades recomiendan a la población estar atenta a posibles actualizaciones del clima y tomar precauciones, como evitar transitar por zonas con riesgo de caídas de árboles y no estacionar vehículos bajo ramas o estructuras débiles.

