Inauguración en Guanaco de un Centro Gastronómico en la Casa de María: un aporte para la comunidad y la región

En un acto que fusiona espiritualidad y gastronomía, se inauguró el nuevo centro gastronómico en la renovada Casa de María Centro de Espiritualidad, en el Partido de Pehuajó. El lugar bendecido por el Obispo de Nueve de Julio contó con la presencia del Intendente de Pehaujó Pablo Zurro, y los legisladores Avelino Zurro y Walter Torchio entre visitantes y miembros de la comunidad

En una jornada cargada de emoción y esperanza, se inauguró un nuevo centro gastronómico dentro del renovado complejo de la Casa de María Centro de Espiritualidad, ubicado en la localidad de Pehuajó y anclado en la Capilla San Bernardo, Patrono de la localidad, en el Partido de Pehuajó. El acto, que combinó momentos de espiritualidad con el esfuerzo comunitario, fue bendecido por el Obispo de Nueve de Julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi y contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el Intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y los legisladores bonaeresnses, Avelino Zurro y Walter Torchio.

La Casa de María, un espacio que busca ser un lugar de encuentro y reflexión, ahora también se presenta como un centro de recreación y disfrute gastronómico, ofreciendo a la comunidad un restaurante que contará con un menú variado. En un ambiente acogedor y familiar, se podrán disfrutar almuerzos, cenas y desayunos, con horarios de atención de viernes a domingo.

El encuentro no solo celebró la apertura del nuevo restaurante, sino también el esfuerzo colectivo que permitió concretar este proyecto. En palabras de los organizadores, este centro gastronómico no solo es una extensión de la Casa de María, sino un aporte al crecimiento y bienestar de toda la comunidad de Guanaco y sus alrededores. El lugar estará disponible para todo tipo de eventos culturales, religiosos, y sociales, brindando un espacio para el desarrollo de la región.

Además de la inauguración, se destacó la colaboración de varias personas y entidades que fueron fundamentales para llevar adelante esta obra, incluyendo a los integrantes del equipo de trabajo y quienes se suman a la Casa de María con su dedicación y compromiso.

Los organizadores invitaron a la comunidad a sumarse a este nuevo proyecto, y expresaron su compromiso de seguir trabajando para que Guanaco siga siendo un punto de encuentro para todos. De esta manera, el nuevo centro no solo enriquecerá la oferta gastronómica local, sino que fortalecerá el sentido de pertenencia y unión entre los habitantes de la región.

El acto culminó con un caluroso aplauso y una invitación a todos los presentes a disfrutar de la comida y del ambiente del nuevo espacio.

Nace en Guanaco, un proyecto lleno de entusiasmo y promesas para el futuro de la localidad, instalado con delicadeza, estética y ambiente familiar y para disfrutar.