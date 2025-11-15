Fase I: 12 de Octubre y 18 de Octubre lideran la tabla tras los resultados de la jornada

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la jornada de este sábado 15 se completó la fecha que comenzó anoche del Torneo de Ascenso Fase I de la Liga Nuevejuliense.

Este viernes 12 de Octubre logro 3 puntos ante Unión Dennehy alcanzando la cima transitoriamente

Y esta tarde, el emparte entre 18 de Octubre 1 (Gonzalo Filecia) vs. Atlético Dudignac 1 (Maximiliano Pescialo) puso al equpo de El Provincial en igaulde en la table.



En tanto, en cesped del Club El Fortín, Defensores de la Boca 1 con gol de Lautaro Bonello le ganó 1 a 0 a Compañía General Buenos Aires.

Tabla de Posiciones