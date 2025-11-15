Fase I: 12 de Octubre y 18 de Octubre lideran la tabla tras los resultados de la jornada

En la jornada de este sábado 15 se completó la fecha que comenzó anoche del Torneo de Ascenso Fase I de la Liga Nuevejuliense.
Este viernes 12 de Octubre logro 3 puntos ante Unión Dennehy alcanzando la cima transitoriamente
Y esta tarde, el emparte entre 18 de Octubre 1 (Gonzalo Filecia) vs. Atlético Dudignac 1 (Maximiliano Pescialo) puso al equpo de El Provincial en igaulde en la table.
En tanto, en cesped del Club El Fortín, Defensores de la Boca 1 con gol de Lautaro Bonello le ganó 1 a 0 a Compañía General Buenos Aires.
Tabla de Posiciones
12 de Octubre: 21 puntos
18 de Octubre: 21 puntos
Atlético Dudignac: 16 puntos
- Defensores de la Boca: 9 puntos
- Unión Dennehy: 9 puntos
Defensores de Sarmiento: 9 puntos
- Compañía General Buenos Aires: 6 puntos