sábado, noviembre 15, 2025
32.2 C
Nueve de Julio
Torneo Ascenso

Fase I: 12 de Octubre y 18 de Octubre lideran la tabla tras los resultados de la jornada

Además, ganó Defensores de la Boca ante Compañía General Buenos Aires en encuentro jugado en El Fortín

0
En la jornada de este sábado 15 se completó la fecha que comenzó anoche del Torneo de Ascenso Fase I de la Liga Nuevejuliense.

Este viernes 12 de Octubre logro 3 puntos ante Unión Dennehy alcanzando la cima transitoriamente

Y esta tarde, el emparte entre 18 de Octubre 1 (Gonzalo Filecia) vs. Atlético Dudignac 1 (Maximiliano Pescialo) puso al equpo de El Provincial en igaulde en la table.


En tanto, en cesped del Club El Fortín, Defensores de la Boca 1 con gol de Lautaro Bonello le ganó 1 a 0 a Compañía General Buenos Aires.

Tabla de Posiciones 

  1. 12 de Octubre: 21 puntos

  2. 18 de Octubre: 21 puntos

  3. Atlético Dudignac: 16 puntos

  4. Defensores de la Boca: 9 puntos
  5. Unión Dennehy: 9 puntos

  6. Defensores de Sarmiento: 9 puntos

  7. Compañía General Buenos Aires: 6 puntos

