Diabetes sin secretos: profesionales y vecinos compartieron una jornada formativa

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 15 de noviembre, la sede de la Asociación Médica de Mercedes se convirtió en un espacio de aprendizaje y concientización sobre la diabetes, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Diabetes, celebrado el 14 de noviembre. Pacientes, familiares y profesionales de la salud se reunieron para participar de un Taller de Diabetes, coordinado por la doctora María Victoria Di Catarina, diabetóloga, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas y conocimientos clave para el manejo de esta enfermedad crónica.

A lo largo de la jornada, participaron destacados especialistas de diversas disciplinas: la doctora Romina Russo (diabetóloga), la Lic. Micaela Blanco (nutricionista), la Lic. Natalia Giordano (psicóloga), el profesor Facundo Bustos Berrondo (educación física) y la doctora Paula Botte (oftalmóloga). El evento reunió tanto a personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 como a sus familiares y cuidadores, quienes compartieron experiencias y aprendieron sobre los diferentes aspectos del manejo de la enfermedad.

La actividad comenzó con una ronda de presentación, en la que cada participante tuvo la oportunidad de compartir su vínculo personal con la diabetes. Posteriormente, la psicóloga Natalia Giordano abordó la relación entre las emociones y la diabetes, brindando recursos prácticos para gestionar la tristeza, el enojo o la frustración que pueden surgir a lo largo del tratamiento. En su charla, destacó la importancia del ejercicio físico, el contacto social y la regulación emocional consciente como herramientas para mantener un equilibrio emocional y físico.

Por su parte, la doctora Romina Russo explicó detalladamente las distintas formas de medir la glucosa, como los sensores continuos, las tiras reactivas y los dispositivos tradicionales. También ofreció pautas sobre cómo actuar en caso de hipoglucemia o hiperglucemia, tanto para los pacientes como para sus familiares, subrayando la importancia de reconocer los síntomas y tomar medidas rápidas y eficaces.

El profesor Facundo Bustos Berrondo, por su parte, guió una pausa activa con ejercicios simples de brazos y piernas, diseñados para ser realizados en casa o en ambientes laborales sedentarios. Destacó el papel fundamental del ejercicio en el control metabólico y la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes.

La jornada continuó con una intervención de la doctora María Victoria Di Catarina, quien hizo especial hincapié en la prevención del pie diabético. Recomendó el uso de calzado adecuado, el corte correcto de las uñas y la atención a cualquier alteración en la piel o circulación, elementos clave para evitar complicaciones en los pies de los pacientes diabéticos.

Finalmente, la doctora Paula Botte abordó la importancia de los controles anuales de salud visual, enfocándose en la realización del fondo de ojo para detectar alteraciones relacionadas con la diabetes. Explicó que estos exámenes permiten identificar de forma temprana posibles daños en la retina y otras complicaciones visuales asociadas con la enfermedad.

Durante el receso, los asistentes pudieron disfrutar de una mesa saludable con frutas y frutos secos como almendras, nueces, castañas de cajú y diversas frutas frescas, como una alternativa nutritiva a los típicos refrigerios, reforzando la importancia de mantener hábitos alimenticios saludables en el manejo de la diabetes.

El evento concluyó alrededor de las 12:30 con un ambiente de agradecimiento y satisfacción por parte de los asistentes. Los organizadores entregaron obsequios a los participantes, que incluyeron cremas humectantes para el cuidado del pie diabético y otros presentes, como los sensores FreeStyle, donados por la empresa Abbott.

Desde la Asociación Médica de Mercedes, los organizadores destacaron la importancia de continuar con estas actividades de formación y apoyo a la comunidad, reafirmando su compromiso de seguir impulsando acciones de prevención y educación sobre la diabetes y otras problemáticas de salud que afectan a la población local.