Alerta Meteorológica: Tormentas fuertes y posible caída de granizo

Alcanza a Nueve de Julio y distritos vecinos como 25 de Mayo, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, General Viamonte, Lincoln y Pehuajó

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso meteorológico a muy corto plazo para las localidades de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, General Viamonte, Lincoln y Pehuajó debido a la presencia de tormentas fuertes que afectarán la región en las próximas horas.

Detalles del aviso:

  • Condiciones meteorológicas: Se pronostican tormentas intensas con lluvias abundantes, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo en algunas áreas.

  • Tiempo de vigencia: La validez del aviso es de dos horas posteriores a la emisión, por lo que los residentes de estas localidades deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones inmediatamente.

Recomendaciones:

  • Precaución por granizo y vientos fuertes que pueden generar riesgos en las zonas afectadas.

  • Evitar salir a la vía pública en la medida de lo posible y resguardarse en lugares seguros durante el paso de las tormentas.

Este aviso resalta la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, dado que se trata de un evento de corta duración pero con fenómenos severos que podrían afectar la seguridad de las personas y la infraestructura local.

